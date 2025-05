Thomas Müller hat seinen Abschied beim FC Bayern München gefeiert. (AP / Matthias Schrader)

Der Abschied war bei dem Spiel in der Bundes-Liga gegen den Verein Borussia Mönchengladbach. Vor dem Spiel hat Thomas Müller von dem Vereins-Präsidenten einen Blumen-Strauß und ein Bild bekommen. Die Fans in dem Stadion haben ein sehr großes Schild für Thomas Müller gezeigt. Nach dem Spiel hat Thomas Müller eine Rede gehalten. Dann hat er mit Freunden und anderen Fußball-Spielern in einer Bar gefeiert.

Thomas Müller hat schon als Kind beim FC Bayern gespielt. Jetzt ist er 35 Jahre alt. Er ist mit der Mannschaft 13 Mal Deutscher Meister geworden und hat 2 Mal die Champions League gewonnen. Thomas Müller war auch lange in der deutschen Fußball-National-Mannschaft. 2014 ist er mit der National-Mannschaft Welt-Meister geworden.