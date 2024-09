Harry Kane und sein Mitspieler Thomas Müller von Bayern München jubeln über ein Tor. (IMAGO / Eibner / IMAGO / Eibner-Pressefoto / Memmler)

Für Bayern München war es ein besonderes Spiel: Noch nie hat eine Mannschaft in der Champions League 9 Tore in einem Spiel geschossen. Und es gab noch einen Rekord: Der Spieler Harry Kane von den Bayern hat in dem Spiel 3 Elfmeter verwandelt. Das hat noch kein Spieler in der Champions League geschafft. Insgesamt hat Harry Kane in dem Spiel 4 Tore geschossen.

Auch der Fußball-Verein Borussia Dortmund aus der Bundes-Liga hatte einen erfolg-reichen Start: In der Stadt Brügge in dem Land Belgien siegte Dortmund gegen den belgischen Fußball-Meister FC Brügge mit 3 zu 0. Der deutsche Verein VfB Stuttgart hat sein 1. Spiel in der Champions League verloren. Gegen den spanischen Fußball-Meister Real Madrid gab es eine 1 zu 3-Niederlage.

In diesem Jahr spielen 5 deutsche Vereine in der Champions League: Bayern München, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfB Stuttgart. Jede Mannschaft hat 8 Spiele in der Gruppen-Phase. Die besten 24 von 36 Mannschaften kommen eine Runde weiter.