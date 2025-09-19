Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Deutsche Basketballer gewinnen EM-Finale

Die deutschen Basketballer sind Europa-Meister. Die deutsche Mannschaft hat das Finale von der EM gegen die Türkei gewonnen. Am Ende stand es 88:83.

Die Spieler von der deutschen Basketball-Mannschaft
Die Basketball-National-Mannschaft ist nach dem Gewinn von der EM in Frankfurt am Main gefeiert worden. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)
Deutschland hat bei der EM alle 9 Spiele gewonnen. Das Finale war in Riga. Riga ist die Haupt-Stadt von Lettland.
Der deutsche Mannschafts-Kapitän heißt Dennis Schröder. Er ist zum besten Spieler von dem Turnier gewählt worden. Das Finale ist zwar nicht sein bestes Spiel gewesen. In den letzten Minuten hat er aber wichtige Körbe geworfen. Der beste Spieler im Finale war Isaac Bonga aus Deutschland.
Die Mannschaft ist bei ihrer Rückkehr nach Deutschland von den Fans gefeiert worden. Vor 2 Jahren hat Deutschland auch die Welt-Meisterschaft gewonnen.
Wörter-Buch

  • Türkei

    Die Türkei ist ein Land. Ein Teil von der Türkei gehört zu Europa. Der andere Teil gehört zu Asien. Die Hauptstadt der Türkei heißt Ankara. Die meisten Menschen in der Türkei sprechen Türkisch. Auch in Deutschland leben viele Türken. Ihre Eltern oder Großeltern sind früher nach Deutschland gekommen, um hier zu arbeiten.

  • Basketball

    Basketball ist eine Sport-Art. Es gibt 2 Mannschaften. In jeder Mannschaft sind 5 Spielerinnen oder Spieler. Sie versuchen, den Ball in den Korb von der gegnerischen Mannschaft zu werfen. Erfolgreiche Basketball-Spielerinnen und Spieler sind oft sehr groß. Denn die Körbe hängen weit oben.

  • Europa-Meisterschaft

    In vielen Sport-Arten gibt es eine Europa-Meisterschaft. Das ist ein Wettbewerb für Mannschaften aus den Ländern von Europa. Das kurze Wort für Europa-Meisterschaft ist EM. Der Gewinner wird Europa-Meister. Besonders bekannte Europa-Meisterschaften gibt es im Fußball, Handball oder auch Basketball.

  • Lettland

    Lettland ist ein Land in Nord-Europa. Es liegt an der Ostsee. Die Hauptstadt von Lettland heißt Riga. Das Land ist ungefähr so groß wie das deutsche Bundes-Land Bayern. In Lettland leben etwa so viele Menschen wie in der deutschen Groß-Stadt Hamburg. Die beiden wichtigsten Sprachen sind Lettisch und Russisch. Seit 2004 gehört Lettland zur Europäischen Union, seit 2014 hat das Land auch den Euro als Währung.

