Die Basketball-National-Mannschaft ist nach dem Gewinn von der EM in Frankfurt am Main gefeiert worden.

Deutschland hat bei der EM alle 9 Spiele gewonnen. Das Finale war in Riga. Riga ist die Haupt-Stadt von Lettland.

Der deutsche Mannschafts-Kapitän heißt Dennis Schröder. Er ist zum besten Spieler von dem Turnier gewählt worden. Das Finale ist zwar nicht sein bestes Spiel gewesen. In den letzten Minuten hat er aber wichtige Körbe geworfen. Der beste Spieler im Finale war Isaac Bonga aus Deutschland.

Die Mannschaft ist bei ihrer Rückkehr nach Deutschland von den Fans gefeiert worden. Vor 2 Jahren hat Deutschland auch die Welt-Meisterschaft gewonnen.