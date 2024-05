Der Basketball-Bundes-Trainer von Deutschland, Gordon Herbert, hört bald auf. (Daniel Reinhardt/dpa)

Gordon Herbert will nach den Olympischen Sommer-Spielen aufhören. Die Spiele sind im Juli und August in dem Land Frankreich. Dort will das deutsche Team mit Herbert aber erst noch eine Medaille holen.

Die Basket-Baller waren mit Gordon Herbert schon sehr erfolgreich. Sie haben im letzten Jahr die Welt-Meisterschaft gewonnen. Das war der 1. WM-Gewinn für das deutsche Team.

Gordon Herbert kommt aus dem Land Kanada. Er will vielleicht aber Trainer in Deutschland bleiben. Vielleicht in der Basket-Ball-Bundes-Liga.