Städte machen zu wenig für Menschen mit Behinderung

Die meisten großen Städte in Deutschland machen noch nicht genug für Menschen mit Behinderung. Das sagen Fach-Leute in einer neuen Studie. Die Fach-Leute sagen: In vielen Städten werden Menschen mit Behinderung in ihrem Alltag noch nicht gut genug unterstützt.