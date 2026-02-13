Bundes-Regierung beschließt Regeln für mehr Barriere-Freiheit

Besucher im Rollstuhl beobachten die Debatte des Deutschen Bundestages. (picture alliance / IPON / Stefan Boness)

Das sind Gebäude, die dem Land Deutschland gehören, zum Beispiel Ministerien oder der Bundestag. Es soll auch ein neues Zentrum für Leichte Sprache und Gebärden-Sprache geben. Das Zentrum soll zum Beispiel Ämter und Behörden beraten. Ämter und Behörden sollen dann noch mehr Informationen in einfacher Sprache anbieten.

Die Bundes-Regierung sagt: Auch Firmen und Geschäfte sollten barriere-freier werden. Sie werden aber nicht dazu gezwungen. Daran gibt es Kritik von dem Sozial-Verband VdK. Die Chefin von dem Verband heißt Verena Bentele. Sie sagt: Die neuen Regeln reichen nicht aus. Und: Barriere-Freiheit bringt am Ende vielen Menschen etwas, zum Beispiel Eltern mit Kinder-Wagen oder älteren Menschen.

Die Bundes-Sozial-Ministerin heißt Bärbel Bas. Sie sagt: Das neue Gesetz ist ein wichtiger Schritt für mehr Inklusion in Deutschland.