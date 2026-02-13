Nachrichten in
Einfacher Sprache


Bundes-Regierung beschließt Regeln für mehr Barriere-Freiheit

In Deutschland soll der Alltag für Menschen mit Behinderung einfacher werden. Die Bundes-Regierung hat ein neues Gesetz mit Regeln für Barriere-Freiheit beschlossen. Darin steht: Bis zu dem Jahr 2045 müssen alle Gebäude des Bundes barriere-frei werden.

Besucher im Rollstuhl beobachten die Debatte des Deutschen Bundestages.
Besucher im Rollstuhl beobachten die Debatte des Deutschen Bundestages. (picture alliance / IPON / Stefan Boness)
Das sind Gebäude, die dem Land Deutschland gehören, zum Beispiel Ministerien oder der Bundestag. Es soll auch ein neues Zentrum für Leichte Sprache und Gebärden-Sprache geben. Das Zentrum soll zum Beispiel Ämter und Behörden beraten. Ämter und Behörden sollen dann noch mehr Informationen in einfacher Sprache anbieten.
Die Bundes-Regierung sagt: Auch Firmen und Geschäfte sollten barriere-freier werden. Sie werden aber nicht dazu gezwungen. Daran gibt es Kritik von dem Sozial-Verband VdK. Die Chefin von dem Verband heißt Verena Bentele. Sie sagt: Die neuen Regeln reichen nicht aus. Und: Barriere-Freiheit bringt am Ende vielen Menschen etwas, zum Beispiel Eltern mit Kinder-Wagen oder älteren Menschen.
Die Bundes-Sozial-Ministerin heißt Bärbel Bas. Sie sagt: Das neue Gesetz ist ein wichtiger Schritt für mehr Inklusion in Deutschland.
Wörter-Buch

  • barriere-frei

    Barriere-frei bedeutet: Es gibt keine Hindernisse. Damit ist gemeint: Auch Menschen mit Behinderungen können einen Ort gut benutzen. Wenn ein Haus zum Beispiel Aufzüge und Rampen hat, dann ist es für Rollstuhl-Fahrer barriere-frei. Aber auch Informationen sollen möglichst barriere-frei sein. Seh-behinderte Menschen brauchen zum Beispiel Informationen zum Anhören. Einfache Sprache ist auch ein Beitrag zur Barriere-Freiheit.

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

  • Behörde

    Behörden haben bestimmte Aufgaben im Staat. Behörden sind zum Beispiel das Finanz-Amt, die Staats-Anwaltschaft oder die Polizei.

