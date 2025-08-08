Eine Demonstration für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in Saarbrücken (Archivbild) (picture alliance / BeckerBredel / BeckerBredel)

Der Verband sagt: Das Gesetz ist wichtig für die 13 Millionen Menschen mit Behinderung in Deutschland. Es muss mehr Barriere-Freiheit geben. Für Betroffene geht es um wichtige Fragen, wie zum Beispiel unabhängig einkaufen, ins Kino gehen oder zu einem Amt gehen.

Der Verband sagt: Es ist schlimm, dass offenbar einige Ministerien das Gesetz verhindern wollen.

Ziel von dem Gesetz ist: Menschen mit Behinderung sollen auch im privaten Raum gleichgestellt werden. Zum Beispiel soll ein klein-wüchsiger Mensch keine Probleme im Super-Markt haben. Die Behörden sollen alle wichtigen Unterlagen in leichter Sprache anbieten.