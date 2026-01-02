Nachrichten in
Brigitte Bardot mit 91 Jahren gestorben

Die Schauspielerin Brigitte Bardot ist gestorben. Sie war eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt. Bardot war aus Frankreich. Sie ist 91 Jahre alt geworden.

Brigitte Bardot auf einem Bild aus dem Jahr 2010. (picture alliance / dpa)
Brigitte Bardot spielte früher in vielen Filmen mit. Sie galt damals als eine der schönsten Frauen der Welt. Viele Filme sind bis heute bekannt: zum Beispiel "Die Verachtung" und "Und immer lockt das Weib". Brigitte Bardot arbeitete auch als Sängerin und Model.
In den 1970er-Jahren hat sie mit der Schauspielerei aufgehört. Brigitte Bardot hat sich dann sehr um Tier-Rechte bemüht. Sie hat zum Beispiel Tier-Höfe gegründet. Dort können Tiere leben, die vorher schlecht behandelt worden sind.
Um ihre politischen Meinungen gab es Diskussionen. Bardot hat Dinge gegen Einwanderer gesagt. Wegen einiger Aussagen musste sie Geld-Strafen zahlen. Gerichte haben entschieden: Die Aussagen waren beleidigend oder rassistisch.

Wörter-Buch

  • Frankreich

    Frankreich ist ein Nachbar-Land von Deutschland. Es ist fast doppelt so groß wie Deutschland. Aber es leben etwas weniger Menschen dort. Die Menschen in Frankreich sprechen Französisch. Frankreich gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

