Brigitte Bardot mit 91 Jahren gestorben

Brigitte Bardot spielte früher in vielen Filmen mit. Sie galt damals als eine der schönsten Frauen der Welt. Viele Filme sind bis heute bekannt: zum Beispiel "Die Verachtung" und "Und immer lockt das Weib". Brigitte Bardot arbeitete auch als Sängerin und Model.

In den 1970er-Jahren hat sie mit der Schauspielerei aufgehört. Brigitte Bardot hat sich dann sehr um Tier-Rechte bemüht. Sie hat zum Beispiel Tier-Höfe gegründet. Dort können Tiere leben, die vorher schlecht behandelt worden sind.

Um ihre politischen Meinungen gab es Diskussionen. Bardot hat Dinge gegen Einwanderer gesagt. Wegen einiger Aussagen musste sie Geld-Strafen zahlen. Gerichte haben entschieden: Die Aussagen waren beleidigend oder rassistisch.