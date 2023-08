Viele Menschen auf der Welt haben den Film "Barbie" schon angesehen. (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Warner Bros.)

Die Regisseurin von dem Film heißt Greta Gerwig. Sie hat mit diesem Film einen Rekord geschafft. Noch nie hat ein Film, bei dem eine Frau die einzige Regisseurin war, so viel Geld eingespielt. Bisher war bei so erfolgreichen Filmen immer ein Mann der Regisseur. Oder es gab zwei Regisseure: einen Mann und eine Frau.

In dem Film spielen Margot Robbie und Ryan Gosling die Haupt-Rollen. Margot Robbie spielt Barbie. Und Ryan Gosling spielt Ken. In dem Film verlassen Barbie und Ken die bunte Fantasie-Welt Barbieland. Sie entdecken zusammen die Stadt Los Angeles in dem Land USA.