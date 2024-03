In London gibt es ein neus Kunst-Werk. Es ist wahrscheinlich von dem Künstler Banksy. (Ella Nunn / PA Wire / dpa / Ella Nunn)

Banksy gehört zu dem bekanntesten Künstlern in der Welt. Er malt meist draußen, zum Beispiel auf Häuser-Wänden. Banksy kommt aus dem Land Groß-Britannien. Er arbeitet anonym. Das heißt: Man kennt nur seinen Künstler-Namen Banksy. Menschen kaufen die Bilder von Banksy für viel Geld.

Er hat schon öfter Bilder in Krisen-Gebieten gemalt. Banksy war auch in dem Land Ukraine. Er hat dort mehrere Bilder gemalt. In den Bildern hat Banksy den russischen Präsidenten Putin kritisiert.