Künstler Banksy beendet geheimnisvolle Serie aus Tier-Bildern

Ein neues Tier-Bild von Bansky am Londoner Zoo (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Vuk Valcic)

Das Bild ist an einem Roll-Tor von dem Zoo in der Stadt London. Auf dem Bild hebt ein Gorilla einen Vorhang hoch. Eine Robbe und einige Vögel kommen heraus. Es sieht aus, als würde der Gorilla die Tiere freilassen. Viele Menschen glauben: Banksy hat die Tiere symbolisch aus dem Zoo in die Stadt gelassen. Und: Banksy will sagen, dass Tiere nicht in den Zoo gehören.

In den 8 Tagen davor hat Banksy viele Tier-Bilder in London gemalt. Zum Beispiel ein Nashorn oder 2 Elefanten oder 3 Affen. Die Tier-Bilder sind an vielen verschiedenen Orten in der Stadt. Mit dem letzten Bild am Zoo ist jetzt klar: Alle Bilder gehören wohl zusammen.

Banksy ist anonym. Das bedeutet: Niemand weiß, wer er oder sie ist. Nur Banksy weiß ganz genau, was die Bilder bedeuten.