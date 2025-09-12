In London gibt es ein neues Bild von dem Künstler Banksy

Das Bild von dem Künstler Banksy ist an einem Gerichts-Gebäude in London (AP / Banksy)

London ist die Haupt-Stadt von dem Land Großbritannien. Das neue Bild von Banksy ist an einem Gerichts-Gebäude in London.

Das Bild zeigt einen Richter und einen Demonstranten. Der Demonstrant liegt am Boden. Der Richter kniet über ihm. Es sieht so aus, als würde der Richter den Demonstranten mit dem Richter-Hammer schlagen.

Das Bild von Banksy an dem Gerichts-Gebäude war nicht lange zu sehen. Es wurde von Sicherheits-Kräften mit einer schwarzen Folie abgedeckt. Die Behörden sagen: Das Gebäude ist ein Denkmal. Es darf nicht einfach mit Farbe besprüht werden. Sie sagen: Wir werden das Bild entfernen.

Die Kunst von Banksy ist meistens politisch. Es geht bei seinen Graffitis oft um Ungerechtigkeit oder um Krieg. Das neue Bild hat wahrscheinlich mit den Demonstrationen gegen den Krieg im Gaza-Streifen zu tun. Die israelische Armee führt im Gaza-Streifen Krieg gegen die palästinensische Terror-Organisation Hamas. In London gab es in den letzten Wochen viele Demos für die Palästinenser im Gaza-Streifen. Bei den Demos wurden viele Menschen festgenommen.