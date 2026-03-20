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Journalisten enthüllen den echten Namen von dem Künstler Banksy

Banksy ist ein berühmter Künstler. Er macht Graffitis in Städten. Bisher hat niemand seinen echten Namen gewusst. Jetzt haben Journalisten gesagt: Wir wissen, wer Banksy ist.

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An eine Betonwand ist in schwarz die Silhouette eines Mädchens gezeichnet. In Rot steht darüber "No Future", sodass das O wie ein Luftballon über dem Mädchen schwebt.
Ein Banksy-Motiv bei einer Ausstellung in Freiburg. (picture alliance / ROPI / Antonio Pisacreta)
Die Journalisten sind von der Nachrichten-Agentur Reuters. Sie haben gesagt: Banksy ist ein Freund von berühmten Musikern. Sie gehören zu der Band Massive Attack. Er wurde 1973 in der Stadt Bristol in England geboren. Er heißt im echten Leben David Jones. Früher hatte er einen anderen Namen. Diesen Namen hatten andere Journalisten schon früher herausgefunden. Aber es gab keinen Beleg dafür, dass das wirklich Banksy war.
Die Reuters-Journalisten haben jetzt aber einen Beleg gefunden. Sie sagen: David Jones und ein Musiker von Massive Attack sind zusammen in das Land Ukraine gereist. Kurz danach ist dort ein neues Kunstwerk von Banksy aufgetaucht.
In England heißen viele Männer David Jones. Deshalb glauben Experten: Banksy hat sich absichtlich einen sehr verbreiteten Namen ausgesucht. Denn dann kann man ihn weiter nicht so leicht finden.
In sozialen Medien gibt es jetzt Diskussionen. Denn viele Menschen finden: Es wäre besser, wenn Banksy weiterhin anonym bleibt.
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Wörter-Buch

  • Graffiti

    Graffitis sind mit Farbe gesprühte Bilder oder Wörter. Sie sind oft auf Haus-Wänden und anderen Mauern oder auf Zügen. Es gibt Streit darüber, ob Graffitis Kunst sind oder Sach-Beschädigung. Graffitis auf fremde Häuser oder auf Züge zu sprühen ist verboten.

  • England

    England ist der größte Teil von dem Land Groß-Britannien. Die anderen Teile von Groß-Britannien heißen Schottland, Wales und Nord-Irland. Die meisten Menschen dort sprechen Englisch. Die Stadt London ist die Haupt-Stadt von England und auch die Haupt-Stadt von Groß-Britannien. Man sagt auch oft England, wenn man ganz Groß-Britannien meint.

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

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