Journalisten enthüllen den echten Namen von dem Künstler Banksy

Ein Banksy-Motiv bei einer Ausstellung in Freiburg. (picture alliance / ROPI / Antonio Pisacreta)

Die Journalisten sind von der Nachrichten-Agentur Reuters. Sie haben gesagt: Banksy ist ein Freund von berühmten Musikern. Sie gehören zu der Band Massive Attack. Er wurde 1973 in der Stadt Bristol in England geboren. Er heißt im echten Leben David Jones. Früher hatte er einen anderen Namen. Diesen Namen hatten andere Journalisten schon früher herausgefunden. Aber es gab keinen Beleg dafür, dass das wirklich Banksy war.

Die Reuters-Journalisten haben jetzt aber einen Beleg gefunden. Sie sagen: David Jones und ein Musiker von Massive Attack sind zusammen in das Land Ukraine gereist. Kurz danach ist dort ein neues Kunstwerk von Banksy aufgetaucht.

In England heißen viele Männer David Jones. Deshalb glauben Experten: Banksy hat sich absichtlich einen sehr verbreiteten Namen ausgesucht. Denn dann kann man ihn weiter nicht so leicht finden.

In sozialen Medien gibt es jetzt Diskussionen. Denn viele Menschen finden: Es wäre besser, wenn Banksy weiterhin anonym bleibt.