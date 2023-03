Banken haben wieder Probleme

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Probleme. (picture alliance / Keystone / Ennio Leanza )

Die Credit Suisse nimmt nun Hilfe von der Schweizer Noten-Bank an. Die Schweizer Noten-Bank leiht der Credit Suisse 50 Milliarden Franken, damit sie nicht Pleite geht. Die Schweizer Noten-Bank arbeitet wie die Bundes-Bank in Deutschland. Die Bundes-Bank verteilt Geld-Münzen und Geld-Scheine an die deutschen Banken.

Die 2 Banken in den USA haben vor allem Technologie-Unternehmen als Kunden gehabt. Nach der Pleite sind viele Kunden zu den beiden Banken gegangen. Sie wollten ihr Geld abheben. Dadurch haben die Banken noch mehr Probleme bekommen. Es ist unklar, warum die Banken Probleme haben.

Experten warnen: Es kann wieder eine Finanz-Krise wie im Jahr 2008 geben. Damals war die Lehmann-Bank Pleite gegangen. Viele Menschen haben ihre Ersparnisse verloren. Die Banken haben sich untereinander kein Geld mehr geliehen. Viele Regierungen haben den Banken mit sehr viel Geld geholfen. Das war sehr teuer. Die Regierungen haben dann strengere Regeln für die Banken gemacht.

Der Finanzminister in Deutschland heißt Christian Lindner. Linder sagt: Die Banken in Deutschland haben keine Probleme. Die Ersparnisse von den Menschen in Deutschland sind sicher.