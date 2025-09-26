Wichtiger Preis für Fußballerin Bonmati und Fußballer Dembélé

Der Ballon d'or geht dieses Jahr wieder an Aitana Bonmati. (AP / Thibault Camus)

Aitana Bonmati ist 27 Jahre alt. Sie spielt bei dem Verein FC Barcelona. Sie ist auch in der spanischen National-Mannschaft. Aitana Bonmati hat den Ballon d’Or jetzt zum 3. Mal nacheinander gewonnen.

Ousmane Dembélé ist 28 Jahre alt. Er spielt bei dem Verein Paris Saint-Germain. Er hat mit Paris Saint-Germain dieses Jahr auch die Champions League gewonnen. Bei der Champions League spielen die besten Vereine von Europa gegeneinander.

Als beste Mannschaft bei den Männer hat der FC Barcelona den Goldenen Ball bekommen. Bei den Frauen gewann der Verein FC Arsenal. Bester Trainer wurde Luis Enrique von Paris Saint-Germain. Beste Trainerin wurde Sarina Wiegman. Sie trainiert das englische National-Team.