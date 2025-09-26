Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Wichtiger Preis für Fußballerin Bonmati und Fußballer Dembélé

Der Ballon d’Or ist ein wichtiger Preis für Fußballer und Fußballerinnen. Ballon d’Or ist Französisch und heißt Goldener Ball. Dieses Jahr haben Aitana Bonmati aus Spanien und Ousmane Dembelé aus Frankreich den Preis bekommen.

Das Foto zeigt, wie Aitana Bonmati den Ballon d'Or bekommt.
Der Ballon d'or geht dieses Jahr wieder an Aitana Bonmati. (AP / Thibault Camus)
Aitana Bonmati ist 27 Jahre alt. Sie spielt bei dem Verein FC Barcelona. Sie ist auch in der spanischen National-Mannschaft. Aitana Bonmati hat den Ballon d’Or jetzt zum 3. Mal nacheinander gewonnen.
Ousmane Dembélé ist 28 Jahre alt. Er spielt bei dem Verein Paris Saint-Germain. Er hat mit Paris Saint-Germain dieses Jahr auch die Champions League gewonnen. Bei der Champions League spielen die besten Vereine von Europa gegeneinander.
Als beste Mannschaft bei den Männer hat der FC Barcelona den Goldenen Ball bekommen. Bei den Frauen gewann der Verein FC Arsenal. Bester Trainer wurde Luis Enrique von Paris Saint-Germain. Beste Trainerin wurde Sarina Wiegman. Sie trainiert das englische National-Team.
Wörter-Buch

  • Spanien

    Spanien ist ein Land in Europa. Es liegt in Süd-Europa. Die Hauptstadt von Spanien heißt Madrid. Die meisten Menschen in Spanien sprechen Spanisch. Spanien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

  • Frankreich

    Frankreich ist ein Nachbar-Land von Deutschland. Es ist fast doppelt so groß wie Deutschland. Aber es leben etwas weniger Menschen dort. Die Menschen in Frankreich sprechen Französisch. Frankreich gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

