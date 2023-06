Zwei ICE-Züge von der Deutschen Bahn (dpa / picture alliance / Sebastian Gollnow)

Die EVG sagt: Die Bahn hat uns in den Tarif-Verhandlungen bis jetzt kein gutes Angebot gemacht. Die Lohn-Erhöhungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu niedrig. Und die Lauf-Zeit von dem Tarif-Vertrag ist zu lang. Lauf-Zeit bedeutet: In dieser Zeit gelten die vereinbarten Löhne. In dieser Zeit gibt es keine neuen Tarif-Verhandlungen.

Die Bahn sagt: Unser Angebot war sehr gut. Die EVG ist nicht bereit, einen Kompromiss zu finden. Darunter leiden die Fahr-Gäste und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Bahn.

Der Vorstand von der EVG hat beraten, wie es jetzt weitergeht. Er hat gesagt: Wir lassen unsere Mitglieder abstimmen. Sie können entscheiden, ob es einen langen Streik geben soll.