Nachrichten in
Einfacher Sprache


Wichtige Bahn-Strecke bleibt länger gesperrt

Die Bahn-Strecke zwischen den Städten Hamburg und Berlin ist seit dem Sommer gesperrt. Dort wird gebaut. Die Sperrung sollte 9 Monate dauern. Jetzt sagt die Deutsche Bahn: Die Bau-Arbeiten dauern länger. Der Grund ist das Wetter.

Bild von der Bau-Stelle an der Strecke. Schienen liegen im Schnee.
Die Bau-Arbeiten an der Bahn-Strecke dauern länger. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)
Die Bahn sagt: Im Winter hat es viel geschneit und es war sehr kalt. Deshalb waren die Bau-Arbeiten langsamer als geplant.
Die Städte Berlin und Hamburg und einige Bundes-Länder sind verägert. Sie sagen: Die Bahn hat uns nicht rechtzeitig informiert. Sie wollen außerdem genau wissen: Wann ist die Strecke wieder frei?
Die Strecke zwischen Berlin und Hamburg gehört zu den wichtigsten Bahn-Strecken in Deutschland. Dort fahren jeden Tag sehr viele Züge.
Während der Bau-Arbeiten fahren Fern-Züge einen Umweg. Regional-Züge fahren gar nicht - die Fahr-Gäste müssen mit Bussen fahren.
Wörter-Buch

  • Deutsche Bahn

    Die Deutsche Bahn ist das größte deutsche Verkehrs-Unternehmen. In Deutschland hat sie fast 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Deutsche Bahn ist ein bundes-eigenes Unternehmen. Das heißt: Sie gehört dem Staat. Außerdem gibt es in Deutschland auch private Bahn-Unternehmen.

  • Berlin

    Berlin ist die Haupt-Stadt von Deutschland. Es ist auch die größte Stadt in Deutschland. In Berlin leben fast 4 Millionen Menschen. Berlin war früher geteilt: Bis zum Jahr 1990 gab es ein Ost-Berlin und ein West-Berlin. Beide gehörten zu verschiedenen Ländern. Heute ist Berlin auch ein Bundes-Land.

  • Hamburg

    Hamburg ist ein Stadtstaat und ein Land der Bundesrepublik Deutschland. Hamburg ist mit ca. 1,8 Millionen Einwohnern (2019) die zweit-größte Stadt Deutschlands. Der Hamburger Hafen ist einer der größten Umschlag-Häfen weltweit.

  • Bundes-Länder

    Deutschland besteht aus 16 Bundes-Ländern. Sie heißen zum Beispiel Bayern, Sachsen oder Nordrhein-Westfalen. Jedes Bundes-Land hat eine Landes-Regierung. Der Chef von einer Landes-Regierung ist der Minister-Präsident oder die Minister-Präsidentin.

