Wichtige Bahn-Strecke bleibt länger gesperrt

Die Bau-Arbeiten an der Bahn-Strecke dauern länger. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Die Bahn sagt: Im Winter hat es viel geschneit und es war sehr kalt. Deshalb waren die Bau-Arbeiten langsamer als geplant.

Die Städte Berlin und Hamburg und einige Bundes-Länder sind verägert. Sie sagen: Die Bahn hat uns nicht rechtzeitig informiert. Sie wollen außerdem genau wissen: Wann ist die Strecke wieder frei?

Die Strecke zwischen Berlin und Hamburg gehört zu den wichtigsten Bahn-Strecken in Deutschland. Dort fahren jeden Tag sehr viele Züge.

Während der Bau-Arbeiten fahren Fern-Züge einen Umweg. Regional-Züge fahren gar nicht - die Fahr-Gäste müssen mit Bussen fahren.