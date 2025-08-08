Bahn-Strecke zwischen Hamburg und Berlin für 9 Monate gesperrt

Auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg fahren für 9 Monate keine Züge mehr. (Jens Büttner / dpa / Jens Büttner)

Die Deutsche Bahn will auf der Strecke zum Beispiel neue Gleise und Ober-Leitungen verlegen.

Die Züge im Fern-Verkehr fahren in dieser Zeit einen Umweg. Die Fahrt zwischen Berlin und Hamburg dauert deshalb 45 Minuten länger. Regional-Züge fahren gar nicht mehr. Fahr-Gäste müssen mit Bussen fahren.

Die Strecke zwischen Berlin und Hamburg gehört zu den wichtigsten Bahn-Strecken in Deutschland. Dort fahren jeden Tag sehr viele Züge.

In den nächsten Jahren will die Deutsche Bahn 40 Zug-Strecken in Deutschland moderner machen. Dadurch soll die Bahn pünktlicher werden.