Bahn-Verkehr unterbrochen

Unbekannte haben Kabel von der Bahn zerstört, Arbeiter reparieren das Kabel. (John Boutin / dpa )

Die Bahn sagt: Das war Sabotage. Das heißt: Das war eine absichtliche Beschädigung. Jetzt untersucht die Bundes-Anwaltschaft, wer die Kabel durch getrennt hat. Die Bundes-Anwaltschaft, das sind die Staats-Anwälte von Deutschland. Die Bundes-Anwaltschaft kümmert sich um den Schutz von Deutschland. Die Bundes-Anwaltschaft schützt Deutschland vor Sabotage und Terrorismus.

Unbekannte hatten am 8. Oktober in den Städten Berlin und in Herne in Nord-Rhein-Westfalen wichtige Kabel von der Deutschen Bahn zerstört. Es sind auch keine Züge mehr in die Niederlande und nach Dänemark gefahren.