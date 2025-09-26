Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Evelyn Palla wird Chefin von der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn bekommt zum 1. Mal eine Frau an der Spitze. Sie heißt Evelyn Palla. Palla ist auch jetzt schon bei der Deutschen Bahn. Sie ist die Chefin von dem Regional-Verkehr.

Evelyn Palla sitzt in einer Lokomotive von einem Regionalzug.
Evelyn Palla ist auch Lok-Führerin. Nun wird sie Chefin von der Deutschen Bahn. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)
Nun soll sie Chefin von der ganzen Bahn werden. Das hat der Bundes-Verkehrs-Minister gesagt. Er heißt Patrick Schnieder.
Die Deutsche Bahn hat viele Probleme: Viele Züge sind unpünktlich. Viele Bahn-Schienen sind zu alt. Und die Kunden sind unzufrieden. Evelyn Palla soll diese Probleme lösen. Palla sagt: Das schaffe ich. Aber sie sagt auch: Das braucht Zeit.
Der Bundes-Verkehrs-Minister hilft Palla. Vor kurzem hat er noch gesagt: Im nächsten Jahr sollen mindestens 70 Prozent von den ICE- und IC-Zügen pünktlich sein. Jetzt sagt er: Erst in 4 Jahren müssen so viele Züge pünktlich sein.
Evelyn Palla ist auch Lok-Führerin. Sie hat den Führerschein für Lokomotiven gemacht. Palla sagt: Ich wollte wissen, wie die Arbeit von den Lok-Führern ist. Sie sagt: Dann kann ich eine bessere Chefin bei der Bahn sein.
Wörter-Buch

  • Deutsche Bahn

    Die Deutsche Bahn ist das größte deutsche Verkehrs-Unternehmen. In Deutschland hat sie fast 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Deutsche Bahn ist ein bundes-eigenes Unternehmen. Das heißt: Sie gehört dem Staat. Außerdem gibt es in Deutschland auch private Bahn-Unternehmen.

  • ICE

    Ein ICE ist ein Zug. Die Abkürzung steht für Inter-City-Express. Der ICE ist der schnellste Zug bei der Deutschen Bahn. ICEs fahren vor allem zwischen den großen Städten.

zum Wörter-Buch