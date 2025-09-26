Evelyn Palla wird Chefin von der Deutschen Bahn

Evelyn Palla ist auch Lok-Führerin. Nun wird sie Chefin von der Deutschen Bahn. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Nun soll sie Chefin von der ganzen Bahn werden. Das hat der Bundes-Verkehrs-Minister gesagt. Er heißt Patrick Schnieder.

Die Deutsche Bahn hat viele Probleme: Viele Züge sind unpünktlich. Viele Bahn-Schienen sind zu alt. Und die Kunden sind unzufrieden. Evelyn Palla soll diese Probleme lösen. Palla sagt: Das schaffe ich. Aber sie sagt auch: Das braucht Zeit.

Der Bundes-Verkehrs-Minister hilft Palla. Vor kurzem hat er noch gesagt: Im nächsten Jahr sollen mindestens 70 Prozent von den ICE- und IC-Zügen pünktlich sein. Jetzt sagt er: Erst in 4 Jahren müssen so viele Züge pünktlich sein.

Evelyn Palla ist auch Lok-Führerin. Sie hat den Führerschein für Lokomotiven gemacht. Palla sagt: Ich wollte wissen, wie die Arbeit von den Lok-Führern ist. Sie sagt: Dann kann ich eine bessere Chefin bei der Bahn sein.