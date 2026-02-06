Trauer und Wut nach tödlichem Angriff auf Zug-Begleiter

Bahn-Mitarbeiter und Bundes-Polizisten trauern um Zug-Begleiter. (dpa / Boris Roessler)

Der Angriff ist in einem Regional-Express passiert. Der Zug-Begleiter hat einen Mann kontrolliert. Weil der Mann keine Fahrkarte hatte, sollte er den Zug verlassen. Der Mann hat dann auf den Zug-Begleiter eingeschlagen. Der Mann hat den Zug-Begleiter so schwer verletzt, dass er zwei Tage später gestorben ist. Der Angreifer ist verhaftet worden.

An vielen Bahnhöfen gab es eine Schweige-Minute für den getöteten Zug-Begleiter. Die Chefin von der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, hat gesagt: Das ist ein schwarzer Tag für alle Mitarbeiter von der Bahn. Der Bundes-Innenminister Alexander Dobrindt hat gesagt: Es muss höhere Strafen für solche Angriffe geben. Gewerkschaften und der Fahrgast-Verband Pro Bahn fordern mehr Schutz für Zug-Begleiter. Sie sagen: Zug-Begleiter sollten immer gemeinsam unterwegs sein. Alleine ist es zu gefährlich. Im letzten Jahr gab es mehr als 3.000 Angriffe auf Zug-Begleiter.