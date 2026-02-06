Nachrichten in
Trauer und Wut nach tödlichem Angriff auf Zug-Begleiter

Ein Zug-Begleiter ist angegriffen worden und deswegen gestorben. Das war in dem Bundes-Land Rheinland-Pfalz. Viele Menschen sind über den Angriff sehr schockiert. Die Deutsche Bahn, Politiker und Gewerkschaften fordern: Es muss bessere Maßnahmen gegen Gewalt geben.

Bahn-Mitarbeiter und Bundes-Polizisten trauern um Zug-Begleiter.
Der Angriff ist in einem Regional-Express passiert. Der Zug-Begleiter hat einen Mann kontrolliert. Weil der Mann keine Fahrkarte hatte, sollte er den Zug verlassen. Der Mann hat dann auf den Zug-Begleiter eingeschlagen. Der Mann hat den Zug-Begleiter so schwer verletzt, dass er zwei Tage später gestorben ist. Der Angreifer ist verhaftet worden.
An vielen Bahnhöfen gab es eine Schweige-Minute für den getöteten Zug-Begleiter. Die Chefin von der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, hat gesagt: Das ist ein schwarzer Tag für alle Mitarbeiter von der Bahn. Der Bundes-Innenminister Alexander Dobrindt hat gesagt: Es muss höhere Strafen für solche Angriffe geben. Gewerkschaften und der Fahrgast-Verband Pro Bahn fordern mehr Schutz für Zug-Begleiter. Sie sagen: Zug-Begleiter sollten immer gemeinsam unterwegs sein. Alleine ist es zu gefährlich. Im letzten Jahr gab es mehr als 3.000 Angriffe auf Zug-Begleiter.
Wörter-Buch

  • Deutsche Bahn

    Die Deutsche Bahn ist das größte deutsche Verkehrs-Unternehmen. In Deutschland hat sie fast 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Deutsche Bahn ist ein bundes-eigenes Unternehmen. Das heißt: Sie gehört dem Staat. Außerdem gibt es in Deutschland auch private Bahn-Unternehmen.

  • Innen-Minister oder Innen-Ministerin

    Ein Innen-Minister oder eine Innen-Ministerin gehören zur Regierung. Sie sind für die Innen-Politik zuständig. Zur Innen-Politik gehören zum Beispiel diese Themen: Kriminalität, Terrorismus, Verwaltung und Einwanderung.

  • Gewerkschaft

    Eine Gewerkschaft ist ein Verein für Arbeiter und Arbeiterinnen oder Angestellte. Die Gewerkschaft setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass die Angestellten mehr Geld bekommen. In Deutschland gibt es viele Gewerkschaften für verschiedene Berufe: Es gibt zum Beispiel Gewerkschaften für Lehrer oder Gewerkschaften für Polizisten. Die meisten deutschen Gewerkschaften gehören zum DGB. Das ist der Deutsche Gewerkschafts-Bund.

