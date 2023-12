Lok-Führer streiken wieder

Weil die Lok-Führer streiken, fahren viele Züge nicht. (picture alliance/dpa/Marcus Brandt)

Der Streik von den Lok-Führern dauert von Donnerstag-Abend bis Freitag-Abend. Die meisten Fern-Züge und viele Regional-Züge fahren deshalb nicht. Auch die S-Bahnen in Hamburg und Berlin sind nicht in Betrieb. Viele Millionen Menschen in Deutschland haben deshalb ein Problem zur Arbeit zu kommen oder zu verreisen.

Die Gewerkschaft von den Lok-Führern hat zu dem Warn-Streik aufgerufen. Sie will mehr Geld für die Lok-Führer und die anderen Beschäftigten von der Bahn. Die Gewerkschaft findet: Alle Menschen, die im Schicht-Dienst arbeiten, sollen weniger arbeiten. Sie dürfen aber nicht weniger Geld bekommen.

Die Deutsche Bahn findet den Warn-Streik falsch. Sie sagt: Die Lok-Führer vermiesen den Menschen das 2. Advents-Wochenende. Denn die können nicht zu ihren Familien fahren. Die Bahn sagt auch: Die Gewerkschaft soll nicht streiken, sondern mit uns verhandeln.

Der Fahr-Gast-Verband Pro Bahn sagt: Die Menschen können nicht planen, weil die Gewerkschaft erst kurz vorher sagt, dass sie streikt. Das ist nicht gut.

Die Gewerkschaft von den Lok-Führern hat jetzt gesagt: Bis zum 7. Januar gibt es keinen Streik mehr.