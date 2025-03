Außen-Ministerin Baerbock soll die UNO-General-Versammlung leiten

Außenministerin Baerbock will keine Führungsrolle in Grünen-Fraktion (Sören Stache/dpa)

Annalena Baerbock soll einen wichtigen Job bei den Vereinten Nationen bekommen. Die Vereinten Nationen haben ihren Haupt-Sitz in der Stadt New York in dem Land USA. Dort beraten Vertreter aus allen 193 Ländern der Erde über wichtige Themen. Sie treffen sich in der General-Versammlung.

Annalena Baerbock soll für ein Jahr die Präsidentin der General-Versammlung werden. Sie muss dann die Sitzungen organisieren und leiten. Außerdem muss sie die General-Versammlung in der Öffentlichkeit vertreten.

An diesem Plan gibt es Kritik. Einige sagen: Es gibt eine Kandidatin, die das besser kann als Annalena Baerbock. Eigentlich sollte die Diplomatin Helga Schmid für den Job vorgeschlagen werden. Die Kritiker sagen auch: Baerbock hatte nach der Bundestags-Wahl doch gesagt: Ich will jetzt mehr Zeit mit der Familie verbringen.

Die Vereinten Nationen entscheiden im Juni, wer die neue Präsidentin der General-Versammlung wird.