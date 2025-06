Die frühere deutsche Außen-Ministerin Annalena Baerbock wurde am Montag zur Präsidentin der kommenden 80. Sitzung der UN-Generalversammlung gewählt (picture alliance / Xinhua News Agency / Manuel Elias / UN Photo)

Bei der geheimen Wahl in New York hat sie 167 Stimmen bekommen. In der General-Versammlung sind 193 Staaten. Die 44-jährige Baerbock war die einzige Kandidatin. Nach ihrer Wahl hat sie gesagt: Ich will die Interessen von der General-Versammlung ehrlich und gut vertreten.

Die offizielle Einführung von Annalena Baerbock in das neue Amt ist am 9. September. Die Amts-Zeit dauert 1 Jahr. Sie ist die 5. Frau auf dem Posten seit der Gründung von den Vereinten Nationen. Das war vor fast 80 Jahren.

Als Präsidentin leitet Annalena Baerbock die Sitzungen von der General-Versammlung. Und sie entscheidet über die Abläufe und die Tages-Ordnungs-Punkte von den Sitzungen.