Die Außen-Ministerin von Deutschland ist Annalena Baerbock. (Soeren Stache/dpa)

China ist in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. Viele sagen: China ist eine Groß-Macht so wie die USA. In China werden zum Beispiel sehr viele Produkte für die ganze Welt hergestellt. Deshalb ist auch Deutschland von China abhängig. Baerbock sagt: Wir wollen mit China zusammenarbeiten. Aber wir wollen nicht abhängig sein.

China hat auch Einfluss auf das Land Russland. Deswegen ist China im Moment sehr wichtig für den Ukraine-Krieg. Baerbock sagt: China soll helfen, den Krieg zu beenden. Dafür soll China seinen Einfluss auf Russland nutzen.

Noch ein Thema ist im Moment wichtig: Taiwan. Taiwan liegt auf einer Insel. China sagt: Taiwan gehört zu China. Taiwan sagt aber: Wir sind ein eigenes Land. Die USA sagen: Wenn China Taiwan angreift, dann helfen wir Taiwan.

Der Präsident von dem Land Frankreich heißt Emmanuel Macron. Er hat jetzt gesagt: Europa sollte eine eigene Position haben. Er meint: Europa soll nicht alles so machen und sagen wie die USA. Und auch nicht so wie China. Dafür hat Macron viel Kritik bekommen. Viele sagen: Taiwan ist eine Demokratie und die muss Europa unterstützen. Jetzt sind viele Beobachter gespannt: Was wird Baerbock zu den vielen Themen in China sagen?