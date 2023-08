Außen-Ministerin Annalena Baerbock musste ihren Staats-Besuch in Australien wegen Problemen mit ihrem Flugzeug absagen. (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Die Außen-Ministerin ist mit einem Flugzeug von der Flug-Bereitschaft geflogen. Diese Flugzeuge sind nur für die Bundes-Regierung da. Auf dem Weg nach Australien musste das Flugzeug tanken. Deshalb ist es in Abu Dhabi gelandet, das ist in Arabien. Beim Weiter-Flug haben die Piloten gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Daher sind sie nach Abu Dhabi zurückgeflogen, um die Lande-Klappen reparieren zu lassen. Am nächsten Tag sollte es nach Australien gehen. Doch die Piloten mussten wieder umkehren, weil es Probleme gab.

Annalena Baerbock war darüber sehr verärgert. Sie hat ihren Besuch in Australien sowie Neuseeland und auf den Fidschi-Inseln abgesagt. Und sie ist mit einem normalen Flugzeug nach Deutschland zurückgeflogen. In Berlin haben Politiker von der Opposition gesagt: Wir brauchen die Flug-Bereitschaft nicht. Die ist viel zu teuer und auch nicht gut für die Umwelt. Die Mitglieder von der Regierung sollen für ihre Reisen Linien-Flüge nehmen. Im Ausland hat der Pannen-Flug für Spott gesorgt. In Zeitungs-Kommentaren hieß es, das sei peinlich für Deutschland. Hier klappe gerade nichts.

Auch die Bundes-Wehr hat Konsequenzen gezogen. Sie hat zwei alte Maschinen ausgemustert. Das bedeutet, die Flieger werden nicht mehr benutzt.