Bade-Ort in Frankreich: Keine nackten Ober-Körper mehr in der Stadt

Les Sables-d'Olonne ist ein beliebter Bade-Ort in dem Land Frankreich. Er ist an der Atlantik-Küste. Jetzt sagt der Bürger-Meister von dem Ort: Wir wollen keine Menschen mit nackten Ober-Körpern oder Bade-Kleidung mehr in der Stadt.