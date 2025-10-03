Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Bad Bunny tritt beim Super Bowl auf

Bad Bunny ist ein bekannter Musiker. Er kommt aus dem Insel-Staat Puerto Rico. Bad Bunny hat im nächsten Jahr einen besonders wichtigen Auftritt: Er hat ein Konzert beim Super Bowl.

Ein Mann mit kurzen, schwarzen Locken. Er trägt eine Sonnen-Brille und ein weißes Hemd mit Krawatte.
Der Rapper und Sänger Bad Bunny (AFP / ANGELA WEISS)
Der Super Bowl ist das Finale von der Football-Liga in dem Land USA. Viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt schauen zu. In der Halb-Zeit gibt es immer ein kurzes Konzert. Dabei treten immer besonders beliebte Künstlerinnen und Künstler auf.
Der nächste Super Bowl ist im Februar 2026. Dann wird Bad Bunny auftreten. Das Besondere ist: In seinen Liedern rappt und singt er nur auf Spanisch. Das ist seine Mutter-Sprache. Denn Puerto Rico gehört zwar zu den USA. Aber der Insel-Staat liegt in der Karibik.
Bad Bunny hat viele Fans in Süd-Amerika und Mittel-Amerika. Dort sprechen viele Menschen Spanisch. Bad Bunny findet: Die Regierung von den USA geht mit Menschen aus diesen Ländern schlecht um. Denn die Regierung in den USA will nicht mehr so viele Einwanderer haben. Deshalb verhaftet sie manche Menschen einfach und bringt sie in andere Länder.
Bad Bunny macht deshalb normalerweise keine Konzerte in den USA. Er sagt: Dann kommen vielleicht Menschen von der Einwanderungs-Behörde und verhaften meine Fans.
Wörter-Buch

  • American Football

    American Football ist englisch und bedeutet Amerikanischer Fuß-Ball. Es ist eine Sport-Art mit einem Ball, der wie ein Ei geformt ist. Das Feld ist ungefähr so groß wie ein Fußball-Feld. 2 Mannschaften spielen gegen-einander. Sie müssen versuchen, den Ball über das ganze Feld zu spielen. Sie müssen ihn ganz hinten in das Feld vom Gegner bekommen. Die Spieler und Spielerinnen dürfen den Ball schießen. Sie dürfen ihn aber auch in die Hand nehmen und werfen.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Mittel-Amerika

    Mittel-Amerika ist eine Land-Brücke zwischen Nord-Amerika und Süd-Amerika. Zu Mittel-Amerika gehören zum Beispiel die Länder Guatemala, Costa Rica und Panama. Außerdem gehören die karibischen Inseln dazu.

  • Süd-Amerika

    Süd-Amerika ist ein Erd-Teil. Süd-Amerika liegt südlich von den USA. Süd-Amerika besteht aus vielen Ländern, zum Beispiel Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Venezuela.

