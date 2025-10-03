Bad Bunny tritt beim Super Bowl auf

Der Rapper und Sänger Bad Bunny (AFP / ANGELA WEISS)

Der Super Bowl ist das Finale von der Football-Liga in dem Land USA. Viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt schauen zu. In der Halb-Zeit gibt es immer ein kurzes Konzert. Dabei treten immer besonders beliebte Künstlerinnen und Künstler auf.

Der nächste Super Bowl ist im Februar 2026. Dann wird Bad Bunny auftreten. Das Besondere ist: In seinen Liedern rappt und singt er nur auf Spanisch. Das ist seine Mutter-Sprache. Denn Puerto Rico gehört zwar zu den USA. Aber der Insel-Staat liegt in der Karibik.

Bad Bunny hat viele Fans in Süd-Amerika und Mittel-Amerika. Dort sprechen viele Menschen Spanisch. Bad Bunny findet: Die Regierung von den USA geht mit Menschen aus diesen Ländern schlecht um. Denn die Regierung in den USA will nicht mehr so viele Einwanderer haben. Deshalb verhaftet sie manche Menschen einfach und bringt sie in andere Länder.

Bad Bunny macht deshalb normalerweise keine Konzerte in den USA. Er sagt: Dann kommen vielleicht Menschen von der Einwanderungs-Behörde und verhaften meine Fans.