Immer mehr Autos in Deutschland

Das Statistische Bundesamt hat gezählt: In Deutschland gab es im letzten Jahr fast 49 Millionen Autos. So viele gab es noch nie. In Deutschland leben etwas mehr als 83 Millionen Menschen. Manche haben sogar 2 oder 3 Autos.

In den Bundes-Ländern Saarland, Rheinland-Pfalz und Bayern haben besonders viele Menschen ein Auto. In Berlin, Hamburg und Bremen haben weniger Menschen ein Auto. Denn in der Stadt kann man einfacher die Bahn oder den Bus nehmen. Auf dem Land ist das oft schwierig. Bus und Bahn fahren nur selten.

Viele Menschen fahren auch Auto, weil sie damit flexibler sind. Das heißt, sie können selber entscheiden, wann sie losfahren oder welche Route sie nehmen. Während der Corona-Pandemie war Auto fahren auch sicherer als Bus-Fahren. Da konnte man sich nicht anstecken. Aber Auto fahren ist schlecht fürs Klima. Denn dabei wird das Treibhaus-Gas CO2 ausgestoßen. Deshalb sagen manche Politiker, Politikerinnen und Fach-Leute: Die Menschen sollen mehr mit der Bahn oder dem Bus fahren und nicht mit dem Auto. Das nennt man Verkehrs-Wende.