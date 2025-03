Taucher untersuchen das Ningaloo-Riff vor der West-Küste von dem Kontinent Australien. (AFP/VIOLETA J BROSIG)

Umwelt-Schützer sagen: Wir sind schockiert von dem Zustand von dem Ningaloo-Korallen-Riff. Normalerweise ist das Korallen-Riff sehr bunt. Der Grund dafür sind die farbigen Algen, die auf den Korallen leben. Aber wenn das Wasser zu warm wird, stoßen die Korallen die Algen ab. Dann verlieren die Korallen die Farbe und werden bleich. Und wenn das Wasser lange Zeit zu warm ist, dann sterben die Korallen ganz.

Die Umwelt-Schützer sagen auch: Das Wasser wird wegen einer Hitze-Welle so warm. Schuld daran ist der Klima-Wandel. Für den Klima-Wandel sind die Menschen verantwortlich.

Korallen-Riffe in der ganzen Welt sind davon betroffen. Die Wasser-Temperatur in den großen Ozeanen Atlantik und Pazifik und in dem Indischen Ozean wird auch immer wärmer.

In einem Korallen-Riff leben viele unterschiedliche Tiere und und Pflanzen. Außerdem schützen sie die Küsten, weil sie hohe Wellen brechen. Die Wellen können dann an Land keine Schäden mehr anrichten.