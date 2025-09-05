Mehr Berufs-Abschlüsse aus dem Ausland werden anerkannt

Viele Menschen haben im Ausland einen medizinischen Beruf gelernt. (Kristin Bethge/dpa)

Das Statistische Bundes-Amt ist zuständig für solche Zahlen. Das Bundes-Amt sagt: Im letzten Jahr wurden deutlich mehr Berufs-Abschlüsse anerkannt.

Viele Menschen haben im Ausland einen medizinischen Beruf gelernt. Sie arbeiten vor allem in der Pflege und in Arzt-Praxen. Sie müssen in Deutschland aber nachweisen, wo sie ihren Beruf gelernt haben. Das kann manchmal lange dauern.

Viele Unternehmen suchen Menschen mit Berufs-Abschlüssen.

Deswegen sagen Arbeit-Geber und viele Politiker: Die Berufs-Abschlüsse aus dem Ausland müssen schneller anerkannt werden. Damit die Menschen schneller einen Job in Deutschland übernehmen können.