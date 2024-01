In dem Vernichtungs-Lager Auschwitz wurden im 2. Welt-Krieg mehr als 1 Million Menschen ermordet. (dpa/picture alliance/dpa-Zentralbild/Britta Pedersen)

In der Corona-Zeit sind weniger Besucher nach Auschwitz gefahren. Aber jetzt sind es wieder mehr geworden. 2023 waren 1,67 Millionen Menschen in Auschwitz. Das waren fast doppelt so viele wie 2022.

Der Gedenk-Ort in dem Land Polen hat auch viele Angebote im Internet und in den sozialen Medien. Dort kann man sich über die Nazi-Zeit informieren. Der Chef von dem Gedenk-Ort hat gesagt: Man muss sich an die schlimmen Verbrechen von Auschwitz erinnern. Damit so etwas nicht noch einmal passiert.

In dem Vernichtungs-Lager Auschwitz wurden im 2. Welt-Krieg mehr als 1 Million Menschen gefangen gehalten und ermordet. Die meisten von ihnen waren Jüdinnen und Juden. In Auschwitz ist heute ein Museum über diese Zeit.