Hitze-Schutz für Tennis-Profis

Der Verband für männliche Tennis-Profis heißt ATP. Die ATP führt jetzt Regeln für den Schutz vor Hitze ein. Die Regeln gelten ab 2026. Für die Frauen im Profi-Tennis gibt es solche Regeln schon.

Holger Rune hat einen Tennisschläger in der Hand. Mit der anderen Hand macht er eine Faust. Er brüllt.
Der Tennisspieler Holger Rune aus Dänemark bei einem Turnier in Shanghai (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andy Wong)
Viele Tennis-Spieler haben sich schon über große Hitze beklagt. Eigentlich sollte man draußen keinen Sport machen, wenn es sehr heiß ist. Das ist ungesund. Bei einem Tennis-Turnier in der Stadt Shanghai in dem Land China hat sich auch ein Spieler beklagt. Es war Holger Rune aus dem Land Dänemark. In Shanghai war es über 30 Grad heiß und die Luft war sehr feucht. Holger Rune hat gefragt: Wollt ihr, dass jemand auf dem Tennis-Platz stirbt?
Jetzt gibt es Hitze-Regeln. Sie gelten, wenn es sehr heiß ist oder die Luft sehr feucht ist. Dann kann es eine Pause bei einem Tennis-Spiel geben. Oder das Spiel wird sogar unterbrochen.
Die ATP will so die Gesundheit von den Tennis-Spielern schützen. Und auch die Gesundheit von den Ball-Kindern und den Zuschauern.
Wörter-Buch

  • China

    China ist ein großes Land in Asien. In China leben über 1,4 Milliarden Menschen, also über 1.400 Millionen. Die Hauptstadt von China heißt Peking. Die meisten Menschen in China sprechen Chinesisch. Es gibt aber auch noch viele andere Sprachen. China hat eine sehr starke Wirtschaft. Das Land verkauft seine Produkte in viele Länder auf der Welt.

  • Dänemark

    Dänemark ist ein kleineres Land im Norden von Europa. Das Land ist ein König-Reich und zugleich eine Demokratie. In Dänemark leben ungefähr 5 Millionen Menschen. Die Menschen sprechen Dänisch. Die Hauptstadt heißt Kopenhagen.

