Hitze-Schutz für Tennis-Profis

Der Tennisspieler Holger Rune aus Dänemark bei einem Turnier in Shanghai (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andy Wong)

Viele Tennis-Spieler haben sich schon über große Hitze beklagt. Eigentlich sollte man draußen keinen Sport machen, wenn es sehr heiß ist. Das ist ungesund. Bei einem Tennis-Turnier in der Stadt Shanghai in dem Land China hat sich auch ein Spieler beklagt. Es war Holger Rune aus dem Land Dänemark. In Shanghai war es über 30 Grad heiß und die Luft war sehr feucht. Holger Rune hat gefragt: Wollt ihr, dass jemand auf dem Tennis-Platz stirbt?

Jetzt gibt es Hitze-Regeln. Sie gelten, wenn es sehr heiß ist oder die Luft sehr feucht ist. Dann kann es eine Pause bei einem Tennis-Spiel geben. Oder das Spiel wird sogar unterbrochen.

Die ATP will so die Gesundheit von den Tennis-Spielern schützen. Und auch die Gesundheit von den Ball-Kindern und den Zuschauern.