Der Atom-Müll aus Frankreich ist mit dem Zug nach Deutschland gebracht worden. Der Atom-Müll ist in 4 Castor-Behältern auf dem Zug. (Jason Tschepljakow/dpa)

Atom-Müll ist Abfall aus Atom-Kraft-Werken. Der Müll sendet radio-aktive Strahlen aus. Diese Strahlen sind sehr gefährlich. Deswegen wird der Atom-Müll in speziellen Behältern transportiert. Sie heißen Castor-Behälter.

In Philippsburg sind 4 Castor-Behälter angekommen. Philippsburg liegt im Süden von Deutschland. In der Stadt gibt es ein Atom-Kraft-Werk. Das Atom-Kraft-Werk ist nicht mehr in Betrieb. Auf dem Gelände ist aber noch ein Lager für Atom-Müll.

Deutschland und Frankreich hatten früher mal verabredet: In Frankreich soll Atom-Müll aus Deutschland lagern. Das haben die Menschen in Frankreich dann aber nicht mehr gewollt. Deswegen nimmt Deutschland den Atom-Müll zurück.

Der Atom-Müll strahlt für sehr lange Zeit. In Philippsburg soll der Atom-Müll nicht für immer gelagert werden. Fach-Leute und Politiker in Deutschland suchen nach einem sicheren Lager. Das heißt End-Lager. Dort soll der Atom-Müll dann für immer bleiben.