Die Suche nach einem End-Lager für Atom-Müll geht weiter

Atom-Müll bleibt für zehntausende Jahre radio-aktiv. (Symbolbild) (IMAGO / IlluPics / IMAGO)

In Deutschland wird kein Strom mehr aus Atom-Kraft hergestellt. Trotzdem gibt es viel Atom-Müll. Wissenschaftler sagen: Es dauert über 24.000 Jahre, bis Atom-Müll nicht mehr gefährlich ist.

Der Atom-Müll liegt im Moment in vielen kleinen Lagern. Dort kann der Abfall aber nicht bleiben. Es wird ein End-Lager gesucht. In einem End-Lager kann der Atom-Müll für lange Zeit bleiben. Der Atom-Müll soll dort sicher lagern und keine Gefahr für die Menschen sein. Das Bundes-Umwelt-Ministerium hat Prüfer losgeschickt. Die Prüfer sagen: Die Suche nach einem End-Lager wird noch sehr lange dauern. Das meldet der Radio-Sender Deutschlandfunk.

Das Problem: Die Suche muss eigentlich schnell gehen. Die kleinen Atom-Müll-Lager können nicht so lange bleiben. Der Müll liegt in Spezial-Fässern. Die nennt man auch Castor-Behälter. Die Castor-Behälter bleiben nicht so lange dicht. Das Problem bei der Suche: Viele Menschen wollen kein End-Lager in ihrer Nähe. Und es gibt strenge Regeln für ein End-Lager.