Atom-Kraft-Werke laufen länger

Das Atom-Kraft-Werk Isar 2 in dem Bundes-Land Bayern. Es wird wahrscheinlich doch nicht abgeschaltet. (pa/blickwinkel/Luftbild Bertram)

Der Wirtschafts-Minister heißt Robert Habeck. Er hat gesagt: Es gibt wahrscheinlich im Winter zu wenig Strom. Das liegt an Problemen in dem Land Frankreich. Dort haben viele Atom-Kraftwerke technische Probleme. Deshalb können wir zwei Atom-Kraftwerke in Deutschland wahrscheinlich nicht abschalten.

Es geht um die Atom-Kraftwerke Neckar-Westheim in dem Bundes-Land Baden-Württemberg und Isar 2 in dem Bundes-Land Bayern. Es ist noch nicht endgültig entschieden, ob sie weiterlaufen. Habeck sagt: Wir entscheiden spätestens im Dezember.

Viele Menschen sind gegen Atom-Kraft. Sie glauben: Atom-Kraft ist gefährlich. Habeck ist in der Partei die Grünen. Auch die Grünen sind gegen Atom-Kraft. Manche Mitglieder von den Grünen ärgern sich über Habeck.

Die Entscheidung hängt auch mit dem Krieg von dem Land Russland gegen das Land Ukraine zusammen. Wegen dem Krieg kauft Europa keine Kohle mehr als Russland. Und Russland liefert kein Gas mehr nach Europa. Deshalb ist Energie knapp. Und Strom und Gas sind sehr teuer geworden.

Dagegen gibt es in Deutschland inzwischen auch Demonstrationen. Viele Menschen sagen: Wir können die Energie-Preise nicht mehr bezahlen.