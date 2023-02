Atom-Reaktor abgeschaltet

Das belgische Atom-Kraft-Werk Tihange (picture alliance / dpa / Nicolas Maeterlinck)

"Tihange 2" hat 40 Jahre lang Strom geliefert. Der Reaktor gehört zu einem Atom-Kraft-Werk mit insgesamt 3 Reaktoren. 2 davon machen weiter Strom. Wahrscheinlich noch bis zum Jahr 2035. Eigentlich wollte Belgien schon 2025 alle seine Atom-Kraft-Werke abschalten. Jetzt sagt die Regierung, wegen dem Ukraine-Krieg geht das nicht mehr. Öl und Gas sind zu teuer geworden. Deshalb brauchen wir weiter Atom-Strom.

Deutschland hat schon lange gefordert, dass "Tihange 2" abgeschaltet wird. Der Grund: Es hat viele Pannen gegeben. Und der Reaktor ist nur 60 Kilometer von der deutschen Stadt Aachen weg. Der Grünen-Politiker Harald Ebner sagt: "Tihange 2" ist eine der gefährlichsten Atom-Anlagen weltweit.

Zum Beispiel hat es viele kleine Risse in einem Reaktor-Druck-Behälter gegeben. Das ist ein wichtiges Bau-Teil in einem Kern-Kraft-werk. In dem Reaktor-Druck-Behälter sind die Brenn-Elemente. Er verhindert, dass radio-aktive Stoffe austreten und er kühlt den Reaktor-Kern.