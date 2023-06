EU einigt sich über Verteilung von Flüchtlingen

Im Moment kommen viele Flüchtlinge mit Booten über das Mittel-Meer nach Europa. Das Foto zeigt gerettene Menschen in Decken. (dpa / picture alliance / Antonino Durso)

Die Einigung sieht so aus: Es soll Lager an der Grenze von der EU geben. Dort sollen Flüchtlinge sagen können: Ich brauche Schutz. Aber nur wer wirklich Schutz braucht, wird dann in ein EU-Land geschickt. Die anderen werden in ihre Heimat zurück-gebracht.

Im Moment ist es in der EU noch so: Die Flüchtlinge versuchen, in ein EU-Land zu reisen. Dann sagen sie dort: Ich brauche Schutz. Wenn die Menschen wirklich Schutz brauchen, dürfen sie bleiben. Das Problem ist: In einige EU-Länder kommen sehr viele Flüchtlinge. Und in andere EU-Länder kommen kaum Flüchtlinge.

Durch das neue System sollen die Menschen gerecht auf alle EU-Länder verteilt werden. Und: Wenn ein Land keine Flüchtlinge aufnimmt, soll es den anderen Ländern Geld geben.

Die Innen-Ministerin von Deutschland ist Nancy Faeser. Sie sagt: Die Prüfung in den Lagern kann sehr lange dauern. Deshalb sollen Familien mit Kindern und Schwangere dort nicht leben müssen. Andere EU-Länder sehen das anders. Sie sagen: Es soll anstrengend sein, nach Europa zu kommen. Sie hoffen: So kommen vielleicht weniger Menschen nach Europa.

Menschen-Rechtler warnen: In den Lagern kann es sehr schlimm werden. Und sie befürchten: Es können weniger Menschen Schutz bekommen. Man sagt auch Asyl. Und Asyl ist ein Menschen-Recht.