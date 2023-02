Viele Menschen suchen Schutz in EU-Ländern

Viele Flüchtlinge kommen über das Meer nach Europa. Das ist sehr gefährlich. (dpa / picture alliance / Danilo Balducci)

Letztes Jahr haben 966.000 Leute in einem Land von der Europäischen Union einen Asyl-Antrag gestellt. Das heißt: Sie haben bei den Behörden nachgefragt, ob sie in dem Land bleiben dürfen. Das waren so viele Menschen wie seit dem Jahr 2016 nicht mehr.

Viele von den geflohenen Menschen kommen aus den Ländern Syrien und Afghanistan. In Syrien ist schon seit vielen Jahren Krieg. Auch in Afghanistan ist das Leben nicht leicht. Dort werden zum Beispiel Frauen verfolgt. Sie dürfen nicht in die Schule gehen oder studieren.

Letztes Jahr sind auch viele Menschen aus dem Land Ukraine in die Europäische Union gekommen. Seit einem Jahr ist in der Ukraine schon Krieg. Das Land Russland hat die Ukraine angegriffen. Etwa 4 Millionen Menschen sind aus der Ukraine geflohen. Die Europäische Union hat entschieden: Ukrainerinnen und Ukrainer müssen keinen Asyl-Antrag stellen. Sie dürfen auf jeden Fall in den EU-Ländern bleiben.