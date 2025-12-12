Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Die EU beschließt neue Regeln für Flüchtlinge

Die EU-Länder haben für strengere Asyl-Regeln gestimmt. Abschiebungen sollen einfacher werden. Flüchtlinge sollen außerdem anders verteilt werden.

Ein Flüchtlings-Lager auf der Insel Lesbos in Griechenland. Auf dem Bild sind weiße Zelte und viele Menschen in der Nähe vom Meer.
Die Verteilung von Flüchtlingen in Europa soll fairer werden. (picture alliance / NurPhoto / Nicolas Economou)
Die meisten Flüchtlinge kommen mit Booten nach Europa. Sie kommen oft in den Ländern Italien, Griechenland und Spanien an. Diese Länder sagen schon lange: Es ist ungerecht, dass wir uns um alle Flüchtlinge kümmern müssen.
Die EU hat jetzt beschlossen: Flüchtlinge sollen auf alle Länder in der EU verteilt werden. Wer nur wenige Flüchtlinge aufnimmt, muss Geld bezahlen.
Die EU will außerdem Lager an den Grenzen bauen. Die Lager sind für Menschen, die keine Chance auf Asyl in Europa haben. Die Menschen sollen in den Lagern leben bis sie in ihr Heimat-Land zurück-geschickt werden.
Menschen-Rechtler sagen: Das ist nicht gut. Sie befürchten: Den Menschen wird es in den Lagern schlecht gehen.
Das Europa-Parlament muss noch über die neuen Regeln abstimmen.

Wörter-Buch

  • Asyl

    Länder können Menschen Asyl geben. Dass heißt: die Menschen dürfen in diesem Land leben. Sie bekommen dort Schutz. Flüchtlinge suchen oft Asyl, weil sie in ihrem Land verfolgt werden, oder weil dort Krieg ist. Wenn Flüchtlinge in Deutschland Asyl beantragen, müssen sie oft lange auf eine Entscheidung warten. In dieser Zeit nennt man die Flüchtlinge Asyl-Bewerber.

  • Griechenland

    Griechenland ist ein Land in Süd-Europa. Die Haupt-Stadt von Griechenland heißt Athen. Die Menschen sprechen dort Griechisch. Griechenland gehört wie Deutschland zur Europäischen Union. In Griechenland leben ungefähr so viele Menschen wie in dem deutschen Bundes-Land Baden-Württemberg.

  • Spanien

    Spanien ist ein Land in Europa. Es liegt in Süd-Europa. Die Hauptstadt von Spanien heißt Madrid. Die meisten Menschen in Spanien sprechen Spanisch. Spanien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

  • Italien

    Italien ist ein Land in Europa. In Italien leben etwas mehr als 60 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen sprechen Italienisch. Die Haupt-Stadt von Italien heißt Rom. Italien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

  • Flüchtlinge / Geflüchtete

    Flüchtlinge oder Geflüchtete sind Menschen, die aus Not ihre Heimat verlassen. Zum Beispiel weil dort Krieg ist oder weil sie verfolgt werden. Andere Gründe sind: Armut, Hunger oder Natur-Katastrophen.

  • EU

    EU ist die Abkürzung für Europäische Union. In der EU arbeiten 27 Länder zusammen. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Haupt-Stadt von Belgien.

  • Europa-Parlament

    Im Europa-Parlament sitzen Politikerinnen und Politiker aus allen Ländern der Europäischen Union. Sie entscheiden mit über die Politik in Europa. Das Europa-Parlament tagt manchmal in der Stadt Brüssel und manchmal in der Stadt Straßburg.

