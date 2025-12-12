Die EU beschließt neue Regeln für Flüchtlinge

Die Verteilung von Flüchtlingen in Europa soll fairer werden. (picture alliance / NurPhoto / Nicolas Economou)

Die meisten Flüchtlinge kommen mit Booten nach Europa. Sie kommen oft in den Ländern Italien, Griechenland und Spanien an. Diese Länder sagen schon lange: Es ist ungerecht, dass wir uns um alle Flüchtlinge kümmern müssen.

Die EU hat jetzt beschlossen: Flüchtlinge sollen auf alle Länder in der EU verteilt werden. Wer nur wenige Flüchtlinge aufnimmt, muss Geld bezahlen.

Die EU will außerdem Lager an den Grenzen bauen. Die Lager sind für Menschen, die keine Chance auf Asyl in Europa haben. Die Menschen sollen in den Lagern leben bis sie in ihr Heimat-Land zurück-geschickt werden.

Menschen-Rechtler sagen: Das ist nicht gut. Sie befürchten: Den Menschen wird es in den Lagern schlecht gehen.

Das Europa-Parlament muss noch über die neuen Regeln abstimmen.