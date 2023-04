Asteroid fliegt an der Erde vorbei

Der Asteroid ist nah an der Erde vorbeigeflogen. (AFP / ESA / N. Bartmann)

Die Fach-Leute schätzen: Der Fels-Brocken ist 40 bis 90 Meter lang. Es ist also ein ziemlich großer Asteroid. Er ist so nah an der Erde vorbei geflogen, dass man ihn mit einem Teleskop sehen konnte. Ein Teleskop ist ein großes Fernrohr.

Die Fach-Leute haben den Asteroiden im Welt-All erst vor 1 Monat entdeckt. Sie haben ihm einen Namen gegeben: Er heißt 2023 DZ2. Der Asteroid fliegt in einer Entfernung von 168.000 Kilometern an der Erde vorbei. Das ist ungefähr die Hälfte von der Entfernung zwischen der Erde und dem Mond. Für einen Asteroiden im Welt-All ist das sehr nah an der Erde. Es ist aber weit genug weg, dass keine Gefahr für die Menschen besteht.