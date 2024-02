Vor dem Gericht in London haben viele Menschen protestiert. Sie wollen, dass Julian Assange freigelassen wird. (dpa / AP / Kirsty Wigglesworth)

Der Prozess war in der Stadt London. Es ging darum, ob Assange in das Land USA ausgeliefert werden darf. Ein Gericht hat das vor 2 Jahren eigentlich schon entschieden. Assange ist aber in Berufung gegangen. Das heißt: Seine Anwälte haben gegen das Urteil protestiert. Das Gericht sollte jetzt entscheiden, ob der Berufungs-Antrag überhaupt noch möglich ist. Es gibt aber kein Ergebnis. Die Richter haben gesagt: Wir werden später eine Entscheidung treffen. Wann genau, haben sie nicht gesagt.

Für das Land USA ist Julian Assange ein Verbrecher. Die Justiz wirft ihm vor, dass er geheime Dokumente vom Militär im Internet veröffentlicht hat. Die Ermittler sagen: Assange hat dabei auch Namen veröffentlicht. Damit hat er die Menschen und das Land in Gefahr gebracht. Darum soll es hier bei uns in den USA einen Prozess gegen ihn geben.

Die Anwälte von Assange sagen: Er wird in den USA keinen fairen Prozess bekommen. Seine Frau Stella Assange sagt: Sein Leben ist dort in Gefahr. Zu dem Gerichts-Prozess in London sind viele Menschen gekommen. Sie wollen, dass Assange freigelassen wird. Assange selbst ist nicht zu dem Prozess gekommen. Einer von seinen Anwälten hat gesagt: Es geht ihm nicht gut. Er ist krank.