Julian Assange ist wieder frei. Auf dem Bild ist er bei seiner Ankunft in dem Land Australien zu sehen. (AP/dpa/Rick Rycroft)

Assange hat auf Wiki-Leaks geheime Dokumente von dem amerikanischen Militär veröffentlicht. Darin ging es um Einsätze von Soldaten in den Ländern Irak und Afghanistan. Die USA haben gesagt: Assange ist ein Verbrecher. Er soll in die USA kommen. Wir wollen ihn vor Gericht stellen.

Assange war lange in dem Land Groß-Britannien. Dort hat er sich 7 Jahre lang in einer Botschaft von einem anderen Land versteckt. Dann kam er in Groß-Britannien ins Gefängnis. Britische Gerichte haben aber gesagt: Wir schicken Assange nicht in die USA.

Jetzt hat sich Assange mit den Behörden in den USA geeinigt. Er hat gesagt: Ich bekenne mich schuldig. Ich habe geheime Militär-Dokumente im Internet veröffentlicht. Die USA haben gesagt: Dafür muss Assange nicht länger ins Gefängnis.

Assange ist von Groß-Britannien aus auf eine Insel im Pazifischen Ozean geflogen. Die Insel gehört zu den USA. Dort hat ein Gericht entschieden: Die Einigung zwischen Assange und den USA gilt. Von der Insel ist Assange in das Land Australien weitergeflogen. Dort ist er geboren worden. In Australien hat Assange seine Familie wiedergetroffen.