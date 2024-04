Erfolg für Julian Assange

Ein Plakat mit dem Kopf von Assange (Imago / Stefan Trappe )

Die Richter sagen: Erstmal brauchen wir Informationen von den USA. Die Behörden müssen sagen, was sie mit Assange machen würden. Die Richter sagen: Erst wenn wir die Informationen aus den USA haben, entscheiden wir. Die Richter wollen zum Beispiel das Versprechen: Assange darf in den USA nicht zum Tod verurteilt worden.

Für das Land USA ist Julian Assange ein Verbrecher. Die Justiz sagt: Er hat geheime Dokumente vom Militär im Internet veröffentlicht. Die Ermittler in den USA sagen: Assange hat dabei auch Namen veröffentlicht. Damit hat er die Menschen und das Land in Gefahr gebracht. Darum soll es hier bei uns in den USA einen Prozess gegen ihn geben.

Die Anwälte von Assange sagen: Er wird in den USA keinen fairen Prozess bekommen. Seine Frau Stella Assange sagt: Sein Leben ist dort in Gefahr. Sie sagt: Meinem Mann geht es nicht gut.