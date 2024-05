Assange darf weiter gegen seine Auslieferung kämpfen

Demonstranten in London verlangen die Freilassung von Assange. (AP / Kin Cheung)

Auslieferung bedeutet: Die Behörden in einem Land übergeben einen Verdächtigen an die Behörden von einem anderen Land. Das Gericht in der britischen Haupt-Stadt London sagt: In den USA gibt es zu große Risiken für Assange. Zum Beispiel könnte ihm die Todes-Strafe drohen.

Dazu muss man wissen: Für die Regierung von dem Land USA ist Assange ein Verbrecher. Die Justiz in den USA sagt: Er hat geheime Dokumente vom Militär im Internet veröffentlicht. Darin ging es um Einsätze von dem Militär in den Ländern Irak und Afghanistan. In den USA könnte Assange zu vielen Jahren Haft verurteilt werden.

Vor der Gerichts-Verhandlung in London haben viele Menschen für Assange demonstriert. Sie haben gefordert: Er muss aus dem britischen Gefängnis freigelassen werden.