Verdienst-Kreuz für früheren National-Spieler Asamoah

Bundes-Präsident Frank-Walter Steinmeier (l.) und Gerald Asamoah bei der Zeremonie in dem Land Ghana. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Das Bundes-Verdienst-Kreuz ist eine wichtige Auszeichnung in Deutschland. Der Bundes-Präsident heißt Frank-Walter Steinmeier. Er ist nach Ghana gereist. Asamoah hat Steinmeier begleitet. Steinmeier hat Asamoah das Verdienst-Kreuz gegeben. Der Bundes-Präsident hat gesagt: Asamoah hat viel für die Freundschaft von Deutschland und Ghana getan.

Asamoah bekommt die Auszeichnung auch, weil er sich um Kinder in Afrika kümmert. Asamoah sammelt Geld für herz-kranke Kinder. Ärzte aus Deutschland können die kranken Kinder in Ghana behandeln. Asamoah hat selbst einen Herz-Fehler.

Der frühere Sportler tut auch viel gegen Rassismus. Es gibt zum Beispiel Aktionen in den Schulen. Asamoah kam im Alter von 12 Jahren von Ghana nach Deutschland. Als Fußballer hat er zum Beispiel bei den Vereinen Hannover 96 und FC Schalke 04 gespielt. In dem Jahr 2002 wurde Asamoah mit der deutschen National-Mannschaft Vize-Weltmeister.