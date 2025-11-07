Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Verdienst-Kreuz für früheren National-Spieler Asamoah

Gerald Asamoah ist ein bekannter Fußball-Spieler. Er hat früher sogar in der National-Mannschaft von Deutschland gespielt. Asamoah kommt aus dem Land Ghana. Das liegt in Afrika. Jetzt hat Asamoah das Bundes-Verdienst-Kreuz bekommen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l.) steht neben dem Sportler Gerald Asamoah. Die beiden halten etwas in den Händen und lächeln.
Bundes-Präsident Frank-Walter Steinmeier (l.) und Gerald Asamoah bei der Zeremonie in dem Land Ghana. (Bernd von Jutrczenka/dpa)
Das Bundes-Verdienst-Kreuz ist eine wichtige Auszeichnung in Deutschland. Der Bundes-Präsident heißt Frank-Walter Steinmeier. Er ist nach Ghana gereist. Asamoah hat Steinmeier begleitet. Steinmeier hat Asamoah das Verdienst-Kreuz gegeben. Der Bundes-Präsident hat gesagt: Asamoah hat viel für die Freundschaft von Deutschland und Ghana getan.
Asamoah bekommt die Auszeichnung auch, weil er sich um Kinder in Afrika kümmert. Asamoah sammelt Geld für herz-kranke Kinder. Ärzte aus Deutschland können die kranken Kinder in Ghana behandeln. Asamoah hat selbst einen Herz-Fehler.
Der frühere Sportler tut auch viel gegen Rassismus. Es gibt zum Beispiel Aktionen in den Schulen. Asamoah kam im Alter von 12 Jahren von Ghana nach Deutschland. Als Fußballer hat er zum Beispiel bei den Vereinen Hannover 96 und FC Schalke 04 gespielt. In dem Jahr 2002 wurde Asamoah mit der deutschen National-Mannschaft Vize-Weltmeister.
Wörter-Buch

  • Ghana

    Ghana ist ein Land in Afrika. Es liegt im Westen von Afrika, am Atlantischen Ozean. Die Haupt-Stadt von Ghana heißt Accra. Die meisten Menschen in Ghana sprechen Englisch.

  • Bundes-Verdienst-Kreuz

    Das Bundes-Verdienst-Kreuz ist eine hohe Auszeichnung. Es heißt eigentlich: Verdienst-Orden der Bundesrepublik Deutschland. Das Verdienst-Kreuz gibt es für besondere Leistungen zum Beispiel in Politik, Wirtschaft, Kultur oder Ehrenamt.

