Sollen Patienten beim Arzt eine Gebühr zahlen?

Soll ein Termin bei einem Arzt Geld kosten? (imago/Jochen Tack)

Andreas Gassen ist der Chef von einem wichtigten Ärzte-Verband. Er sagt: Patienten sollen für jeden Termin bei einem Arzt bezahlen. Die Gebühr soll 3 oder 4 Euro sein. Gassen sagt: Das ist ein fairer Preis. Das Geld sollen die Kranken-Kassen bekommen.

Joachim Rock ist der Chef von einem Wohlfahrts-Verband. Der Verband kümmert sich um arme Menschen. Joachim Rock sagt: Eine Gebühr beim Arzt ist besonders für arme Menschen ein Problem. Sie gehen dann vielleicht nur noch zum Arzt, wenn sie zum Beispiel starke Schmerzen haben. Ärzte erkennen eine Krankheit dann vielleicht zu spät.

Auch viele Haus-Ärzte sehen das so. Sie sagen auch: Die Gebühr macht uns viel Arbeit. Die Mitarbeiter in den Arzt-Praxen sind aber schon jetzt oft überlastet.