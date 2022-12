Konferenz für Arten-Schutz

Eine Biene auf einer Blume: Jede Tier-Art hat eine wichtige Rolle in der Natur. (picture alliance / dpa / CHROMORANGE | Dirk Daniel Mann)

Expertinnen und Experten sagen: Der Arten-Schutz ist so wichtig wie der Klima-Schutz. Denn jedes Tier und jede Pflanze hat in der Natur eine wichtige Rolle. Wenn eine Art fehlt, funktioniert die Natur oft nicht mehr gut.

Ein Beispiel: Bienen bestäuben unsere Obst-Bäume. Ohne Bienen haben wir also viel weniger Obst. Noch ein Beispiel: Viele Algen im Meer machen Sauer-Stoff. Wir brauchen den Sauer-Stoff zum Atmen. Wenn zu viele Algen fehlen, kann das ein Problem werden.

In den vergangenen Jahren sind immer mehr Tiere und Pflanzen ausgestorben. Sie sind auch viel schneller ausgestorben als früher. Die Länder auf der Konferenz wollen deshalb ein großes Abkommen machen. Das bedeutet: Sie wollen sich auf Regeln einigen. Mit den Regeln sollen Tiere und Pflanzen dann besser geschützt werden. Eine Idee: Es sollen viel mehr Natur-Gebiete unter Schutz gestellt werden. Dort darf dann zum Beispiel nicht gebaut werden. Es ist aber noch unklar, auf was sich die vielen Länder am Ende von der Konferenz einigen.