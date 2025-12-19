Mehr als 100 neue Tiere und Pflanzen auf kleinen Inseln entdeckt
Forscher waren auf kleinen Inseln in der Karibik. Die Karibik ist ein warmes Meer zwischen Süd-Amerika und Nord-Amerika. Die Forscher haben dort mehr als 100 neue Arten entdeckt. Sie haben unbekannte Tiere und Pflanzen gefunden.
Sie haben die neuen Arten auf den Inseln und im Meer vor den Inseln entdeckt. Sie haben zum Beispiel Fliegen-Arten gefunden, die keiner von den Forschern kannte. Und sie haben haben einen winzigen weißen Skorpion gefunden. Den kannte auch noch keiner.
Jetzt wollen die Forscher herausfinden: Wie viele Exemplare gibt es von den neuen Arten? Und wo genau leben diese Exemplare auf den Inseln? Die Forscher sagen: Das wird viele Jahre dauern.