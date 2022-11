Kunst-Messe in Köln

Die Kunst-Messe Art Cologne findet wieder statt. (dpa/ Oliver Berg)

Auf der Messe sind die Bilder nicht durch Glas geschützt. Die Bilder gehören meistens privaten Sammlern. In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Angriffe auf Kunst-Werke in Museen gegeben. Klima-Schützer hatten Lebens-Mittel auf berühmte Kunst-Werke geschüttet. Die Bilder wurden nicht beschädigt. Die Wände und die Rahmen wurden beschmutzt. Außerdem haben sich Klima-Schützer an die Bilder-Rahmen geklebt.

Vor dem Start von der Messe gab es viele Diskussionen um Förder-Gelder für die Galerien und Sammler. Während der Corona-Krise hatten viele Galerien geschlossen. Die Bundes-Regierung hat Geld gegeben, um den Galerien zu helfen. Einige Galerien haben wahrscheinlich zu viel Geld bekommen.